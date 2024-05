Basile: “Dimissioni? No, Cateno ci ha chiamato alle armi” VIDEO

Il sindaco interviene dopo la nota con la quale il leader di partito aveva chiesto le dimissioni della giunta e dei componenti delle società partecipate

“Non è una novità che tutti i soggetti della macchina amministrativa siano sottoposti a verifiche quotidiane. Questo è uno sprono, è quanto fatto dal 2018. Ogni tanto è anche giusta una chiamata alle armi”.

Così il sindaco Federico Basile dopo che il leader di partito, Cateno De Luca, aveva parlato di dimissioni della giunta e dei componenti delle società partecipate.

Basile: “I risultati ci sono”

“La firma delle dimissioni? Non è il tema, il tema è essere a disposizione di un progetto che sta facendo bene alla città – prosegue Basile -. Senza voler commentare le parole di Cateno, il parassita è colui che si aggancia senza voler dare quella spinta in più. I tagliandi si fanno periodicamente, abbiamo fatto una relazione di primo anno e ne faremo una di secondo anno. I risultati ci sono e stanno arrivando”.

“Non è la prima strigliata, fa bene”

De Luca, però, ha usato parole forti. “La strigliata? Ci sta e non è la prima, ne ricordo una dopo le regionali. Le strigliate servono a rimettere in pista un treno che corre velocemente e per alzare l’asticella ulteriormente. Nel 2017 Cateno è arrivato qui da solo, oggi siamo nel 2024 con una squadra. De Luca ci ha abituato a questi scossoni che forse servono e fanno anche bene. L’espulsione di ieri? Il partito ha valutato a livello regionale”.