Beach Volley al Duomo, Cardile: “La città presente alle partite e agli eventi serali” VIDEO

L'intervista alla presidente della società Team Volley Messina promoter locale dell'evento che traccia un bilancio di questa terza edizione

MESSINA – Si va a chiudere la settimana internazionale di Beach Volley che ha visto Piazza Duomo riempirsi di coppie da tutto il mondo che hanno calcato la sabbia dei quattro campi allestiti. Manifestazione organizzata dalla Cev che si è affidata come promoter locale alla società Team Volley Messina, il Comune di Messina è main sponsor dell’evento realizzato grazie anche all’aiuto dei partner istituzionali Federazione Italiana Pallavolo, Comitato regionale Fipav Sicilia, comitato territoriale Fipav Messina senza dimenticare il grande aiuto logistico del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

La settimana si è aperta con l’inaugurazione del villaggio lunedì, da martedì fino a mercoledì le federazioni di cinque nazioni si sono sfidate per la qualificazione al prossimo Europeo in Portogallo. Giovedì è iniziato il torneo vero e proprio che si concluderà quest’oggi e nella serata di sabato sul palco allestito per i concerti che hanno allietato le serate dei messinesi dal martedì al sabato c’è stato spazio per festeggiare i successi delle squadre giovanili locali premiate dal presidente Alessandro Zurro del Comitato Territoriale di Messina in una parata doverosa in una splendida cornice.

Intervista a Daniela Cardile

Presidente terza edizione del Beach Volley in Piazza Duomo, come ha reagito la città e cosa ne pensano i giocatori?

“C’è grande soddisfazione da parte degli atleti e della Cev. La città di Messina poi ha risposto con le presenze tutti i giorni sui campi, sostenendo gli atleti e anche durante gli eventi serali hanno partecipato”.

Un doppio evento che va a chiudersi, prima le qualificazioni europee e poi il torneo. Come è andata l’organizzazione?

“Un doppio lavoro ma con grande soddisfazione da parte di organizzazione e dello staff per i risultati raggiunti. Abbiamo raggiunto livelli alti e non possiamo che essere contenti specie dei nostri piccoli atleti della Team Volley Messina che stanno sui campi dalla prima partita del mattino all’ultima serale”.

