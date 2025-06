Beach Volley al Duomo, Zurro: “Vetrina anche per le realtà locali” VIDEO

La soddisfazione del presidente territoriale di Messina. Oggi si gioca dalle ore 10 con le qualificazioni europee, cinque le nazioni impegnate tra cui l'Italia

MESSINA – Inizia oggi il primo dei due eventi in programma a piazza Duomo di Beach Volley. Italia, Germania, Danimarca al maschile e al femminile ancora l’Italia con Francia e Belgio si contenderanno un posto per gli Europei in Portogallo. Gli azzurri saranno rappresentati al maschile dalle coppie Cottafava-Dal Corso e Rossi-Viscovich, mentre le donne da Gottardi-Orsi Toth e Scampoli-Sestini.

L’organizzatore Roberto Bombara spiega: “Martedì mattina comincerà l’unica tappa italiana per le qualificazioni europee in Portogallo. Chi arriva primo nei gironi all’italiana si qualifica agli Europei e poi ci sarà anche la possibilità dei mondiali. Per quanto riguarda il torneo internazionale sono già arrivati gli americani, in tutto avremo 56 coppie dai cinque continenti e ventitre nazioni. Martedì si gioca mattina dalle ore 10 e pomeriggio, mercoledì in campo solo pomeriggio. Da giovedì mattina, quando inizierà la tappa Pro Tour, si gioca ininterrottamente da mattina fino a sera”.

Zurro: “Siamo pronti, ringrazio tutti”

Così il presidente del comitato territoriale Alessandro Zurro: “Terza volta della tappa Pro Futures e prima volta delle qualificazioni europee, Messina sempre più internazionale. A piazza Duomo è già tutto pronto e ringrazio il mio presidente nazionale, il consiglio federale, il consiglio e presidente regionale, i miei consiglieri provinciali i vigili del fuoco l’amministrazione e tutte le partecipate. Senza di loro un evento del genere sarebbe veramente impossibile, saranno dei giorni meravigliosi con manifestazioni collaterali. Si sente e si respira l’aria di festa”.

Momento anche per celebrare la realtà locale: “Sarà anche occasione per il nostro territorio, premieremo le nostre società e ci ritaglieremo uno spazio nel corso della settimana. Ancora una volta lo sport in piazza tra la gente. Sarà una vetrina per i nostri campionati e società, noi esistiamo grandi a loro che spendono forze ed energie e ci sembrava giusto premiarli di fronte a tutta la città”.