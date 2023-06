Beach volley in Piazza Duomo, sport e turismo a braccetto per rilanciare la città VIDEO - Tempostretto

A Messina 58 coppie in gara su quattro campi. L'esperto del sindaco Francesco Giorgio: "Sinergia tra amministrazione e tessuto sportivo cittadino"

MESSINA – La manifestazione internazionale di beach volley, realizzata dalla Cev (Confederazione europea pallavolo) e da Volleyball World, è stata affidata per la sua tappa messinese al promoter locale Team Volley Messina. Un evento, che come spiega Francesco Giorgio, fiduciario del Coni e esperto allo Sport del sindaco, nasce dalla collaborazione tra le associazioni sportive e il Comune di Messina.

La tappa, una delle sole tre che si svolgeranno in Italia, le altre due seguiranno a Lecce e Rossano, quest’ultima sostituisce quella di Cervia che è stata annullata per l’alluvione in Emilia Romagna, è realizzata di concerto anche con Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina. Arriveranno a fine giugno in città 58 coppie di atleti da tutti i Continenti, un obiettivo questo della rappresentanza a cui la Cev tiene, come ci spiega il direttore della manifestazione Roberto Bombara che aggiunge che si giocherà dalle ore 9 alle 19 tutti i giorni, tranne domenica 2 luglio giorno delle semifinali e finali.

Lo stesso spiega poi come l’evento si svolgerà su quattro campi, due per le partite e due a disposizione per allenamenti e riscaldamento. Tutti i presenti alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina hanno messo sullo stesso piano aspetto sportivo e turismo. Infine il presidente territoriale della Fipav, federazione di pallavolo di Messina, ha anche rivelato che nella giornata di sabato verranno premiate tutte le squadre che hanno vinto titoli territoriali, insomma una festa anche per tutte le realtà locali.

Giorgio: “Sinergia tra tessuto sportivo e amministrazione”

“Grande scommessa che l’amministrazione ha voluto cogliere. Abbiamo scelto Piazza Duomo perché è il cuore della nostra città, dobbiamo creare eventi che possano veicolare le nostre bellezze in tutto il mondo. Lo sport a Messina è vivo e grazie alla collaborazione tra amministrazione e tessuto sportivo puntiamo a costruire. Per anni c’è stata disattenzione sullo sport, non c’era mancanza di volontà, ma adesso stiamo cercando di recuperare progettazioni che erano rimaste ai margini, gli eventi sportivi sono tra questi obiettivi”.

Bombara: “Rappresentati tutti i Continenti”

“Per ogni tappa che viene fatta si cerca di avere rappresentanti di tutti i Continenti. È quello che succederà a Messina con 28 coppie maschili e 28 femminili che parteciperanno a questo grande torneo. Giorno 25 giugno contiamo di avere tutto pronto e già dal 26 le coppie potranno provare la sabbia in vista dell’inizio del torneo il 29 mattina. Ci vedrà tutto il mondo perché ci saranno dirette sui canali social, ringrazio tutti i partecipanti e in particolare ringrazio i Vigili del Fuoco”.

Zurro: “Spazio alle squadre locali”

“Questo evento internazionale a Messina è un grande regalo per il mio mandato, tante nazioni che renderanno la città il centro del mondo, oltre alle bellezze naturali faremo vedere loro il nostro patrimonio artistico. Da presidente territoriale nella giornata di sabato 1 luglio ci sarà uno spazio per premiare le società vincitrici di campionato dai settori giovanili in sù fino alla squadra di Serie A che abbiamo. Ma ci saranno anche eventi di Beach Volley per i più piccoli”.

Articoli correlati