Benvenuti a Messina: città d’Europa e delle baraccopoli VIDEO

Il viaggio continua a Camaro: ecco due micro baraccopoli mai censite prima

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Paradossalmente proprio sotto il cartello di benvenuto in città ci sono due micro baraccopoli mai censite prima. A pochi passi dal viale Europa e dall’uscita autostradale di Messina centro. Siamo in via La Rocca, a Camaro. Ecco come si vive qui da decenni.

Fra gli abitanti c’è una signora che è nata in una piccola casetta in cui ha fatto crescere 3 figli. Oggi questa donna ha 85 anni e nutre ancora la speranza di andare a vivere in una casa vera. Accanto a lei tante altre famiglie, tante storie e tanta voglia di andare via da qui.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻

Articoli correlati