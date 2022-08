Briga Superiore, per le strade del villaggio tra abbandono e criticità VIDEO - Tempostretto

Tra le strette viuzze, tante sono le problematiche con cui sono costretti a vivere gli abitanti: strade dissestate, torrente invaso dalla vegetazione, ruderi pericolanti e l’assenza di spazi di aggregazione

Di Matteo Arrigo

MESSINA. Siamo stati a Briga Superiore, villaggio all’estrema periferia sud del Comune di Messina, dove i residenti lamentano uno stato di abbandono. Fra le segnalazioni più urgenti, la situazione in cui versa il torrente, invaso dalla vegetazione. Un fitto canneto ricopre l’alveo del fiume, che in alcuni punti risulta totalmente ostruito. La preoccupazione dei locali è forte in vista dell’imminente arrivo dell’autunno.

Ruderi pericolanti

Tra le strette viuzze, tante sono le problematiche con cui sono costretti a vivere gli abitanti: strade dissestate, ruderi pericolanti e l’assenza di spazi di aggregazione. All’ingresso dell’abitato si trova il plesso della vecchia scuola elementare, utilizzato anni fa come centro sociale, venne abbandonato a seguito dei danni arrecati dall’alluvione del 2009. Accoglie oggi chi si reca a Briga, vetri rotti, muri scrostati ed erbacce, un senso di solitudine e abbandono come quello che sentono oggi gli abitanti, i quali sperano si possano trovare presto delle soluzioni.