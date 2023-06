Buscaino è il nuovo direttore sportivo di Akademia: "Puntiamo in alto" VIDEO - Tempostretto

Si presenta l'uomo che costruirà il gruppo di Akademia per la prossima Serie A2 di pallavolo: "Mi aspetto un campionato importante"

MESSINA – Nell’organigramma aggiornato che Akademia ha diramato Maurizio Buscaino era tra le novità più importanti. L’esperto direttore sportivo, nella scorsa stagione al Marsala Volley che è retrocesso in B1, prende il posto di Peppe Venuto che contestualmente passa al ruolo di direttore operativo. Si struttura in maniera sempre più completa e continua a crescere Akademia Sant’Anna che, lavorando sottotraccia ma in maniera concreta sul mercato, ha definito proprio nei giorni scorsi la struttura societaria e lo staff che affronterà la prossima avventura in Serie A2.

Maurizio Buscaino è un grande conoscitore della pallavolo siciliana e nazionale, rivestendo anche il ruolo di Consigliere della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Una risorse dotata di grande esperienza, dunque, al servizio di un progetto tanto ambizioso quanto solido e strutturato, come ha sottolineato lo stesso Buscaino.

“Quando il presidente di Akademia mi ha chiamato – sono le prime parole di Buscaino a Messina – la cosa mi ha fatto molto piacere perché per me si tratta di una novità. Fino ad ora ho fatto attività nella mia città, anche di buon livello, ma quando Fabrizio Costantino mi ha evidenziato il suo progetto di voler portare la Sicilia nell’élite della pallavolo nazionale, allora è scattata la scintilla e dentro di me si è innescata questa voglia di rivalsa, perché purtroppo da tanti anni la nostra Isola manca da questi livelli”.

Analisi sul momento della pallavolo siciliana

“Adesso c’è anche Catania nel maschile e spero – prosegue Buscaino -, facendo i dovuti scongiuri, che nel giro di qualche hanno potremo portare anche il femminile a quel livello – prosegue il nuovo ds di Akademia parlando dell’attuale stato di salute del movimento siciliano e, soprattutto, sottolineando la bontà del progetto del club messinese – Purtroppo nel movimento pallavolistico nazionale la Sicilia sta perdendo molto, essendo rimasta solo Akademia e questo, evidentemente, comporta anche esborsi onerosi per le trasferta”.

Previsione sul campionato di Akademia

“Fa piacere, però, che ci sia Messina a rappresentare la nostra Isola e questo club negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, garantendosi anche l’importante permanenza in Serie A2 grazie ad un finale di stagione in crescendo. Per questo va anche ringraziato coach Bonafede, che ha saputo inculcare alla squadra la mentalità giusta. Mi aspetto un campionato importante: sicuramente ci sono tutte le condizioni per farlo e per puntare anche a qualcosa di più importante un domani, con l’obiettivo di crescere ed arrivare sempre più in alto”.

