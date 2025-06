Cala il sipario sul Taormina Film Fest con Monica Bellucci e James Franco

Si conclude la 71esima edizione tra premi e ancora ospiti

TAORMINA – Ieri, dopo gli attacchi a Trump di Michael Douglas e Martin Scorsese, è arrivato il “patriota” Dennis Quaid, interprete e musicista, che si fida del presidente. E ancora: l’attore Billy Zane, Carmen Consoli, Giorgio Panariello e tanti altri. Oggi si conclude la 71esima edizione del Taormina Film Fest con il gran finale al Teatro Antico. Premi speciali a Monica Bellucci e James Franco tra gli eventi di oggi.

Ora è il momento delle premiazioni. Il programma di questa edizione ha incluso 10 film in concorso per il lungometraggio Internazionale, 13 opere fuori concorso e 8 eventi speciali. Monica Bellucci sarà premiata nel nome di Maléna di Giuseppe Tornatore (in programma alle 16 alla Casa del Cinema), del 2000, che consacrò l’attrice come icona del cinema italiano nel mondo. Il film sarà proiettato per celebrare i 25 anni dalla sua uscita. Il Taormina Excellence Award sarà assegnato all’attore e regista James Franco e il Taormina Best Music Award a Lola Ponce.

Oltre al concorso, premio Ciak 40 anni a Ferzan Ozpetek, Barbara Ronchi, Monica Guerritore e Neri Marcorè. Visione finale del film “L’amore sta bene su tutto” di Giampaolo Morelli con Claudia Gerini, Max Tortora e Ilenia Pastorelli.

Articoli correlati