Calafiore: "Formazione, accesso al lavoro e inclusione sociale per il 2024" VIDEO - Tempostretto

L'assessora comunale alle Politiche sociali descrive il progetto "Fertility" ma anche il pronto intervento per le emergenze

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Assessora comunale alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, la crisi economica è profonda a Messina ed è acuita dalla revoca del reddito di cittadinanza. Quali misure adottare per il 2024?

“Serve una politica di lungo periodo e l’abbiamo realizzata all’interno del Pon Metro Plus. Si tratta del progetto Fertility, che prevede la creazione di un distretto sociale evoluto. Un progetto che darà la possibilità a molte persone in difficoltà, e che hanno maturato delle competenze, facendo dei tirocini nella formazione, di essere assorbiti nelle tante realtà del nostro territorio. Noi stiamo attuando delle misure utili per favorire l’emancipazione e non l’assistenzialismo”.

Si può favorire l’accesso al lavoro in modo concreto?

“Sì, sono politiche attive per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro che tengono conto delle realtà presenti sul territorio. Noi abbiamo i tirocinanti all’interno della Messina Servizi e in altri progetti. Più di 400 persone che si sono formate. In quest’ultimo anno abbiamo insistito su questi aspetti dell’inclusione per ottenere il risultato di un inserimento lavorativo stabile”.

In che fase della progettazione siete?

“L’anno nuovo saranno avviate le ammissioni a finanziamento e si proseguirà con le procedure. Puntiamo a fare nel giro di due mesi i primi interventi significativi”.

E come bilancio per l’attività 2023?

“Non è facile sintetizzare il lavoro fatto in un anno. Siamo presenti sul territorio e lo saremo con nuovi sportelli con cui dare risposte ai cittadini. Un tema fondamentale è l’integrazione sociale e quest’anno con Interpares abbiamo realizzato i tirocini per i ragazzi autistici, una vera svolta. L’obiettivo è sempre favorire progetti di vita indipendente. Il punto chiave sarà la Città del Ragazzo, dove sarà realizzata la cittadella dei diritti, con vari servizi. Abbiamo inoltre rafforzato la presenza nelle Municipalità e abbiamo realizzato una centrale h24 di pronto intervento sociale che rappresenta uno strumento utile per le emergenze. Per noi è un lavoro sinergico con il volontariato, essenziale per noi e per la città”.

Il pronto intervento sociale

Un pronto intervento sociale con un numero verde, sette giorni su sette, raggiungibile al numero 800089889, dalle 20 alle 24 e sabato e domenica anche dalle 11 alle 14. Si tratta di un progetto del Comune in collaborazione con Messina Social City per emergenze e urgenze sociali.

