Camaro senz’acqua, oggi ancora lavori FOTO e VIDEO

Continuano i disagi per gli abitanti della zona

“Sono attualmente in fase di completamento gli interventi sulla rete idrica in via Comunale Camaro, avviati a seguito della segnalazione di una perdita nelle scorse ore. I tecnici Amam, intervenuti tempestivamente, hanno individuato il guasto e avviato le operazioni di riparazione. Tuttavia, l’intervento ha registrato alcuni ritardi a causa dell’interferenza con altri sottoservizi, che ha reso necessaria una pianificazione più articolata per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori. La conclusione definitiva dei lavori è prevista per la tarda serata di oggi”.

L’ultima comunicazione, da parte di Amam, è di ieri, alle 18.30. I lavori sono proseguiti fino a tarda notte ma non sono ancora conclusi. “Quel che non è accettabile – dice Alessandro Geraci, consigliere della III Municipalità – è la mancanza di comunicazione preventiva. Le notizie non sono certe neanche oggi, probabilmente i disagi continueranno”.

Il collega Nunzio Signorino segnala che, oltre al problema idrico, ci sono disagi anche per la viabilità perché una parte di carreggiata è chiusa e resta solo uno stretto passaggio. “Pure questi aspetti sono importanti ma sono stati poco curati, abbiamo chiesto l’intervento della Polizia Municipale”.