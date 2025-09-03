Camaro, una villetta con i giochi per bambini trasformata in area per cani VIDEO

Viaggio nell'area preda di escrementi non raccolti, cattivi odori e incuria

MESSINA – Un’area che dovrebbe rappresentare un centro di svago e sicurezza per i più piccoli è invece diventata scenario di degrado e utilizzi impropri. Succede a Camaro, in via Suor Maria Francesca Giannetto, nello spazio fra la scuola Giorgio La Pira e la sede della III Municipalità.

La denunzia del consigliere Nunzio Signorino

Il consigliere di quartiere Nunzio Signorino è intervenuto con fermezza per denunciare la situazione. “L’area giochi destinata ai bambini è stata trasformata in un vero e proprio recinto per cani”, dichiara il consigliere. “Alcuni proprietari lasciano liberi i propri animali all’interno dello spazio, arrivando perfino a chiudere i cancelli per impedirne la fuga”, continua Signorino. “È paradossale che i genitori debbano chiedere il permesso ai proprietari dei cani per far entrare i propri figli nell’area giochi. Quello spazio è dedicato ai bambini, non agli animali”, conclude.

Problema di convivenza civile e rischio igienico-sanitari

Una condizione che, oltre a rappresentare un problema di convivenza civile, pone seri rischi igienico-sanitari. Escrementi, cattivi odori e un generale stato di incuria, infatti, scoraggiano le famiglie dal frequentare lo spazio. “Servono controlli immediati da parte della Polizia municipale, una cartellonistica chiara che vieti l’ingresso ai cani nell’area giochi, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari degli animali e un intervento urgente da parte dell’assessore Massimiliano Minutoli”, ecco le richieste espresse nella nota. “Invito anche ai cittadini a segnalare ogni abuso e a unirsi nella richiesta di interventi concreti per restituire dignità e sicurezza all’area giochi di Camaro”, conclude il consigliere.

Servizio di Alessio Bernava (progetto L’estate addosso)