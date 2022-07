Camion in fiamme sulla A20, il fumo invade la galleria Telegrafo scatenando il panico. FOTO E VIDEO - Tempostretto

Nessun ferito ma tanta paura e lunghe code

MESSINA – Paura e tanti disagi questo pomeriggio sull’autostrada A20 a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco nelle immediate vicinanze della galleria Telegrafo, in direzione Villafranca. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Il fumo sprigionatosi dall’incendio ha invaso la galleria, scatenando il panico tra gli automobili rimasti in coda e costretti ad uscire a piedi dal tunnel. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, gli uomini del Cas e gli agenti della Stradale. La A20 è stata chiusa, con uscita obbligatoria a Boccetta, per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. Lunghissime code e tanti disagi, accentuati dal forte caldo. In serata la situazione è tornata lentamente alla normalità.

Foto e video da segnalazioni WhatsApp al 366.8726275. Ringraziamo i lettori.