Campagna: “Lascerò Atm? No, so fare bene sia a Messina, sia a Taormina” VIDEO

Il presidente smentisce l'addio: "Ma decidono Basile e De Luca"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Voci di rimpasto nella Giunta Basile e di cambiamenti nei vertici delle partecipate. Giuseppe Campagna è un presidente con le valige? Sta partendo per Taormina? Così risponde: “No, sono presidente di Atm a Messina e dell’Asm, Azienda servizi municipalizzati, a Taormina. Cerco di fare al meglio entrambi i ruoli. Ci sono personaggi che non sono in grado di assolvere nemmeno a un ruolo. E chi invece sa farne due bene. La differenza sta solo qui. Ma sono a disposizione dei sindaci di Messina e Taormina, Basile e De Luca. Decidono loro se continuerò a svolgere questi ruoli”.

