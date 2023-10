Cane salvato dai Vdf a Mazzarrà, era rimasto incastrato in un muretto VIDEO - Tempostretto

La disavventura stamane, sono servite oltre 5 ore di lavoro per liberare la bestiola, restituita illesa al proprietario

Brutta disavventura a Mazzarrà Sant’Andrea per un cane e il suo padrone, che hanno vissuto ore di apprensione, tra stanotte e stamattina, dopo che l’animale è rimasto incastrato tra i massi di un muro di contenimento. Il quattro zampe è stato salvato dai Vigili del Fuoco del Comando di Messina e restituito al pet mate illeso.

E’ successo intorno alle 17.50 di stamane dove il padrone, dopo aver cercato a lungo il cane, lo ha individuato in un muro di contenimento a secco di contrada Salicà. L’animale era caduto nel fossato e si era infilato in una delle fessure del muro, rimanendo incastrato. Per liberarlo è immediatamente intervenuta la squadra del distaccamento di Milazzo che, vista la tipologia d’intervento, ha ritenuto opportuno richiedere il personale specializzato Usar-M (acronimo di Unit Search and Rescue Medium) del comando provinciale.

Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito mediante l’uso di un escavatore allo spostamento dei massi, i pompieri sono riusciti a salvare la bestiola e restituirla in braccio al legittimo proprietario alle 13,20 circa.