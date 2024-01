Cannata: "In arrivo il baratto amministrativo a Messina" VIDEO - Tempostretto

L'assessora comunale annuncia pure il ritorno delle borse di studio "Young Me"

riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Assessora alle Politiche giovanili e Pari opportunità, Liana Cannata, un buon proposito per il 2024 appena arrivato?

“Proseguiremo con Young Me, che prevede borse di studio e di formazione lavoro per i giovani. E arriverà presto in commissione il baratto amministrativo: si pagheranno di meno le tasse comunale e, in cambio, ci si prenderà cura del territorio e del verde”.

Di fatto, il baratto amministrativo consiste nella possibilità di ottenere riduzioni o esenzioni su somme future dovute al Comune per le tasse, tariffe e tributi di competenza comunale, in cambio dello svolgimento di una prestazione occasionale di pubblica utilità.