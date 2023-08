Caos a Largo Minutoli: la Polizia Municipale multa taxi e auto VIDEO - Tempostretto

Sostavano in mezzo alla strada, fra i turisti che attraversavano per raggiungere la piazza e le auto del controesodo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Mattinata di caos fra Largo Minutoli e piazza Unione Europea. Gli agenti della Polizia municipale, comandati da Stefano Blasco, sono intervenuti per ristabilire l’ordine. Alcuni taxi e auto, infatti, sostavano dove non è consentito intralciando il traffico della via Garibaldi.

La piazza ai piedi di Palazzo Zanca era piena di croceristi sbarcati dalla nave Msc e fra le due carreggiate della via Garibaldi sono state posizionate delle transenne provvisorie per disciplinare il controesodo.