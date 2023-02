Carnevale a Santa Lucia: “Da bambini mai vissuto un evento del genere” VIDEO - Tempostretto

Animazione, stand e premiazioni all’ iniziativa organizzata dall’ associazione “Giovani Generazioni Future”, nell’ambito delle manifestazioni carnevalesche promosse dal Comune di Messina

MESSINA. Le strade piene di gente, bambini in maschera e intere famiglie a ballare e divertirsi. La domenica di Carnevale, ha portato tantissime persone nella piazza di Santa Lucia sopra Contesse, molti abitanti del posto, tanti provenienti anche dai villaggi limitrofi. L’evento organizzato dall’ associazione “Giovani Generazioni Future”, nell’ambito delle manifestazioni carnevalesche promosse dal Comune di Messina. “Una grande soddisfazione aver visto la piazza piena” – ci racconta Salvatore Oteri presidente dell’associazione organizzatrice – “Io sono nato e cresciuto a Santa Lucia, da bambino non ho mai avuto la possibilità di poter vivere un evento del genere in piazza, queste manifestazioni non esistevano. Il nostro villaggio era conosciuto per ben altri aspetti poco piacevoli. Adesso con la collaborazione delle istituzioni, delle scuole e di tutti i cittadini, vogliamo creare un ambiente sano, perché la città possa parlare di noi come un’isola felice”.

Politica per i cittadini

A fianco dell’associazione anche il consiglio della II Municipalità, con il presidente Siracusano e il consigliere Salvatore Lanfranchi: “Il compito della politica è essere vicino ai cittadini e riqualificare il territorio dove ce n’è bisogno” – commenta soddisfatto il consigliere – “Santa Lucia è cambiata, i villaggi sono una realtà viva. Ringrazio gli assessori Cannata e Finocchiaro per l’appoggio che ci danno costantemente”. Durante la serata di domenica è stato presente in piazza un mezzo dell’Avis, tantissime le registrazioni con richieste di pre donazione, propedeutiche alla reale donazione di sangue.