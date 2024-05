Autostrada Messina – Palermo. Guida ubriaco e a zig zag in galleria a doppio senso, indagato 40enne

Fermato dalla Polizia Stradale

Guidava completamente ubriaco. Un uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello nella serata di ieri, nel tratto autostradale tra Messina e Brolo, dopo che la sua vettura era stata notata procedere in maniera anomala e pericolosa, specie all’interno delle gallerie con doppio senso di circolazione. Il conducente, infatti, guidava spostandosi pericolosamente tra la sua corsia e quella riservata al senso opposto di circolazione, creando non pochi pericoli rispetto ai veicoli che arrivavano dal senso contrario.

Gli agenti sono riusciti a far accostare l’auto in una piazzola di sosta e l’hanno sottoposto ad alcol test. L’autista, un 40enne, aveva un livello altissimo di alcol nel corpo, pari a 2,74 g/l.

L’auto è stata sequestrata, la patente ritirata per essere sospesa ed il conducente è stato indagato per guida in stato di ebrezza alcolica e rischia un ammenda da 2.000 a 9.000 euro, l’arresto da 8 mesi ad un anno e mezzo, la sospensione della patente sino a 3 anni, la confisca del mezzo e la decurtazione di 10 punti.