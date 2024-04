Centro commerciale Tremestieri, al via la sesta edizione di “2 ruote in centro” VIDEO

Redazionale

Il Centro Commerciale Tremestieri nel fine settimana che arriva darà vita ad un evento unico e ricco di tante iniziative che coinvolgerà la clientela in questo inizio di Primavera.

Dal 19 al 21 Aprile prenderà il via la 6^ Edizione de “Ruote in Centro” ritorna un evento che ha sempre raccolto i pareri positivi della cittadinanza. Saranno tre giornate dedicate al mondo delle due ruote con la presenza di aziende leader del settore come: Yamaha, Honda, Bmw, Piaggio, Aprilia, Suzuki, Moto Guzzi, Beta, Kove Moto, Sym e tantissime altre aziende del settore.

Saranno 3 giorni dedicati a tutti quelli che vivono giornalmente il mondo delle due ruote siano esse moto, bici e scooter; una grande esposizione con circa 20 aziende provenienti da tutta la città che metteranno in mostra i loro mezzi.

Inoltre in occasione di questa manifestazione si potranno visionare le novità motociclistiche e ciclistiche 2024 come bici elettriche e scooter elettriche per essere al passo con le direttive europee sempre di più verso l’ecologico.

Come se non bastasse per non farci mancare niente nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 si effettueranno le prove su strada delle novità motociclistiche 2024.

Infine domenica 21 febbraio in collaborazione con il Moto Club Dello Stretto per i più piccoli ci sarà un’area esterna dedicata a “Piccole Ruote Crescono”; un progetto di educazione stradale per i ragazzini dai 5 ai 10 anni.

Centro Commerciale Tremestieri ancora una volta protagonista dell’intera città con eventi che richiamano l’attenzione di tantissimi clienti che oltre allo shopping uno stimolo in più per scegliere Centro Commerciale

Non ci resta che darvi appuntamento a questo fine settimana per “2 Ruote in Centro”; l’evento è totalmente gratuito.