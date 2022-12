Cinelli dopo Crotone: "Il Messina ha avuto un buon atteggiamento" VIDEO - Tempostretto

Mister Cinelli ci crede e fa il paragone con l'anno scorso: "Ci sono ancora 18 partite e nutro fiducia nel presidente, non è tutto finito"

CROTONE – Sconfitta di misura all’Ezio Scida per l’Acr Messina. In sala stampa il mister ad interim, Daniele Cinelli, commenta la partita dei suoi contro il Crotone: “Abbiamo fatto una partita importante contro una squadra più forte di noi. C’è stato un atteggiamento buono sopratutto in fase di non possesso, siamo stati organizzati ed equilibrati. Si è creato poco, è vero. Non potevamo giocarci una gara a viso aperto contro una squadra più forte di noi. Resta la prestazione offerta”.

Sul momento che vive la società e la gestione della crisi

“Come si gestisce non posso dirlo, siamo in attesa delle decisioni del presidente. Il mister Auteri è stato anche mio allenatore quando ero calciatore, dispiace è una sconfitta per tutti. Attendiamo le scelte della presidenza, nutro comunque fiducia. Anche se questa stagione è molto più difficile lascia ben sperare la prestazione offerta oggi dalla squadra. I ragazzi hanno fatto una buona partita, non direi che tutto è finito ci sono ancora 18 partite”.

Cinelli chiede fiducia e di crederci

“Si tratta di una situazione particolare. Attenderei prima di dare una sentenza. Sicuramente questo momento che stiamo attraversando in generale non è piacevole, sopratutto per la gente di Messina. Non sono di Messina ma è il secondo anno che sto lì, ho senso di appartenenza alla causa. Dispiace vedere il Messina in queste condizioni. Credo che ci sia tempo, credo nel presidente e penso che potremo lottare e combattere fino alle ultime partite”.