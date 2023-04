Cinque baristi speciali nel campo del Camaro: l'emozione del primo giorno di lavoro VIDEO - Tempostretto

Lavorare con dis(abilità): un caffè che profuma di autonomia e inclusione sociale

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Hanno servito il loro primo caffè al rettore dell’Università di Messina: ecco i protagonisti del progetto “Lavorare con dis(abilità)” (vedi qui). Cinque ragazzi, seguiti dal reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico, che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro. Per tutti, infatti, è la prima esperienza lavorativa. Ci raccontano, in video, come hanno vissuto l’inserimento all’interno del nuovo punto ristoro dell’Ambiente Stadium a Bisconte.

Gabriele: “E’ bello scoprire che ci sono altre persone così vicine a me”

Gabriele, 18 anni appena compiuti, parla con entusiasmo di questi primi giorni vissuti a lavoro. “Siamo diventati colleghi e sono contento di aver scoperto che ci sono altre persone così tanto vicine a me”, racconta Gabriele. E continua: “Grazie a questo lavoro graverò meno su mia madre dal punto di vista economico e mi sta aiutando ad avere molta più dimestichezza con certe mansioni. Questo mi aiuterà anche per i lavori futuri“.

“Questi ragazzi rincorrono l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale”

Anche la mamma di Gabriele è più serena nel vedere il figlio più autonomo e soddisfatto. “Si sposta da solo per venire a lavoro”, racconta la signora Giusy. “L’inserimento in un ambiente lavorativo è un primo passo verso l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale che questi ragazzi rincorrono”.

Per loro è la prima esperienza lavorativa ma è una prima volta anche per la società di calcio che li ha coinvolti. “I ragazzi sono bravissimi, sono dei venditori e si fanno volere bene dai nostri clienti”, racconta con orgoglio il presidente della Ssd Camaro 1969 Antonio D’Arrigo.

Di Rosa: “Progetto pilota, speriamo di realizzarne altri”

La giornata della consapevolezza sull’Autismo (vedi qui) è stata l’occasione per vedere i ragazzi all’opera anche per l’equipe che per anni li ha seguiti nel reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina. La professoressa Gabriella Di Rosa è stata per gioco con loro dietro il bancone insieme al rettore Salvatore Cuzzocrea. “E’ stato molto divertente e sono contenta perché ho visto che in pochi giorni hanno imparato a preparare caffè e colazioni”, racconta il direttore dell’Uoc DI Rosa. E continua: “Per tutti la realizzazione lavorativa è importante, figuriamoci per loro”.

Questo è un progetto pilota che ha potuto coinvolgere un numero limitato di persone, ma gli ideatori si augurano che possa fare da apripista ad altri percorsi in tutta la regione.