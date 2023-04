Commessa in un negozio per bambini: il sogno d'inclusione di Laura si realizza VIDEO - Tempostretto

LA STORIA Da piccola sognava di dipingere, oggi è felice di avere per la prima volta un lavoro

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Una settimana fa per Laura si sono aperte le porte del mondo del lavoro. Dopo qualche giorno di affiancamento è stata inserita nello staff di un negozio di abbigliamento per bambini a piazza Cairoli. Era il suo sogno lavorare, avere un impegno ogni mattina: questo ci racconta Laura Bonanzinga. “Ho trovato questo lavoro grazie alla mia amica Sara“, racconta Laura. Le due ragazze erano compagne di scuola e poche settimane dopo l’inserimento della prima come commessa in un panificio senza glutine (qui la storia) è arrivata l’opportunità anche per l’amica.

Le colleghe di Laura: “E’ la prima ad arrivare la mattina”

Laura ha 21 anni e si è diplomata all’istituto artistico “Basile” di Messina. “Sognavo di dipingere, ma oggi sono felice di avere un lavoro”, racconta col sorriso. “E’ precisa e puntualissima“, dicono le colleghe del negozio. Delfina Impollonia, Valeria Giuffrè e Luisa Romeo l’hanno accolta con affetto: “Laura è la prima ad arrivare la mattina. Segue i nostri consigli ed è molto rigorosa nel lavoro”.

I tirocini dell’Associazione italiana persone down

L’opportunità si è concretizzata grazie alla disponibilità del proprietario del negozio che ha creduto nel progetto dell’Aipd di Milazzo (Associazione italiana persone down). L’associazione, nata nel 1979 dall’idea di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi con sindrome di Down desiderosi di scambiarsi esperienze, si occupa di promuovere i diritti, il benessere e l’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

Per l’Aipd è il primo inserimento a Messina

Ad aiutare Laura nell’inserimento nel mondo del lavoro sono stati proprio due tutor dell’associazione di Milazzo: Gessica Lentini e Sebastiano Di Francesca. “Laura sta facendo il suo primo tirocinio lavorativo a Messina”, raccontano. “Non abbiamo avuto altri tirocini lavorativi in questa città prima di questo. Come associazione, cerchiamo di aiutare le persone con sindrome di Down ad avere maggiori opportunità di lavoro e di inclusione sociale in generale. Speriamo che questa esperienza lavorativa possa essere positiva per Laura e contribuire a promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo per tutti”.

L’associazione aveva già avviato altre esperienze lavorative a Milazzo: “Come associazione, grazie al presidente Roberto Caizzone, siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità di lavoro e di formazione per le persone con sindrome di Down, e ci piacerebbe molto poter offrire altri tirocini lavorativi in futuro”.

Il lavoro come opportunità di crescita e inserimento sociale

Ecco come hanno aiutato Laura durante i primi giorni di lavoro: “Abbiamo seguito un processo di orientamento e formazione personalizzato, in base alle sue competenze, abilità e interessi. A Laura sono stati forniti gli strumenti per la scrittura di un curriculum vitae efficace e la gestione del colloquio di lavoro. Per una ragazza come Laura, che ha bisogno di acquisire maggiori competenze e di integrarsi nella società, l’attività lavorativa può rappresentare una grande opportunità di crescita personale e di inserimento sociale”.

“Non è facile trovare imprenditori motivati a investire”

Non è sempre facile, però, trovare imprenditori lungimiranti e disponibili a intraprendere questi percorsi di inclusione. Ecco cosa raccontano Lentini e Di Francesca: “Spesso le imprese sono restie ad accogliere giovani con esigenze speciali, per timore di dover affrontare problematiche di adattamento o di formazione. Inoltre, può essere difficile individuare imprenditori che siano veramente motivati a investire nella formazione e nell’inserimento lavorativo dei giovani con sindrome di Down”.

Il contratto di lavoro di Laura ha una durata di 7 mesi e l’obiettivo finale è quello di preparare Laura a diventare una lavoratrice competente e autonoma, in grado di svolgere le sue attività in modo efficace e sicuro.