Conte in Calabria: “Assurdo concentrare tante risorse per il Ponte sullo Stretto” VIDEO

Nel suo tour elettorale in Calabria, il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato anche di Autonomia Differenziata

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso del suo tour elettorale calabrese, ha parlato anche di Ponte sullo Stretto e di Autonomia Differenziata. Per quanto riguarda il primo, Conte ha confermato la sua contrarietà alla sua costruzione, sottolineando come tra l’altro i progetti fin qui acquisiti non sono stati realmente aggiornati. “Oltretutto – per il leader pentastellato – tutte le valutazioni, per quanto riguarda l’aspetto ingegneristico trasportistico ambientale necessitano di una più accurata verifica. Sull’Autonomia Differenziata, Conte ha sottolineato come, i cittadini calabresi devono comprendere che sarà un disastro totale proprio per le regioni come la Calabria, che sono più in difficoltà, mentre le regioni più virtuose diventeranno sempre più ricche a discapito di regioni come la Calabria”.