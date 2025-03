Verso: “Sugli alberi abbattuti sul viale Giostra si faccia chiarezza”

Il presidente della V Municipalità chiede risposte all'ammiinistrazione sulle rimozioni oggi nella zona dei lavori per i parcheggi

MESSINA – “Gli alberi abbattuti stamattina sul viale Giostra? I lavori per i parcheggi sono ripartiti e ci è stato detto che quelli rimossi erano lesionati. Tuttavia, vorrei che su questo punto l’amministrazione comunale facesse chiarezza e, con il supporto dei tecnici, si esprimesse in modo esaustivo”. A parlare è il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, che auspica “una risposta chiara” su alcuni alberi tolti oggi. Sono una decina, a ridosso con l’incrocio con il viale Regina Elena.

I lavori per il parcheggio Giostra Sant’Orsola sono ripartiti nei giorni scorsi. “La variante proposta dalla V Municipalità è stata accolta solo in parte. Tra l’altro, si è deciso di non abbattere tre alberi. Ora mi auguro che su tanti aspetti legati ai lavori ci sia chiarezza”, aggiunge Verso.

La fine lavori? La nuova previsione è per settembre

I lavori erano iniziati il 18 settembre ma appena una settimana dopo il Consiglio della V Municipalità aveva già chiesto alcune modifiche. Una serie di riunioni e sopralluoghi, poi modifiche accordate, così che si è resa necessaria una variante.

Il parcheggio di Giostra Sant’Orsola era fermo dallo scorso ottobre, appena un mese dopo l’avvio. Ci sono voluti cinque mesi per rivedere uomini e mezzi all’opera, ora finalmente la ripresa. La durata prevista era di 225 giorni, poco più di sette mesi ma ora, ovviamente, tutto il programma va rivisto in avanti.

La nuova previsione di fine lavori è per il mese di settembre, altri intoppi permettendo.

