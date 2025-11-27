Cortellesi laureata a Messina: “Dedico questo titolo alle lavoratrici del cinema” VIDEO

"Condivido questa laurea con tutte le donne che stanno cercando ancora il proprio spazio, la propria indipendenza, il proprio valore"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’Università di Messina conferisce la laurea honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi. L’attrice e regista, onorata per il riconoscimento, ha prima ringraziato la rettrice Spatari e poi salutato il pubblico presente in Aula Magna con una battuta.

“Plurilaureata pur non avendo mai discusso una tesi”

“Mi ritrovo plurilaureata pur non avendo mai discusso una tesi”, ha detto Cortellesi. E continua: “La laurea che mi è stata conferita qualche tempo fa ha ha sollevato un coro di indignati che non hanno ben compreso che una laurea honoris causa non viene conferita per specifiche competenze in materia. Prevedo dunque un nuovo coro di indignati sulla questione ma devo dire che in questo caso mi sento serena perché almeno qui non farei fatica a trovare dei bravi legali”, ha concluso l’attrice facendo riferimento al dipartimento di Giurisprudenza che le ha conferito il titolo.

La dedica ai lavoratori dello spettacolo

Nel suo discorso Paola Cortellesi ha dedicato il titolo ai colleghi e alle colleghe che lavorano dietro le quinte nel mondo del cinema. “Questo titolo prestigioso di cui mi fate dono lo prendo in prestito per tutta la nostra categoria che non ha titoli ma incarichi”, ha detto l’attrice. “Condivido questa laurea con la mia e con le altre squadre. Con le lavoratrici e i lavoratori del nostro settore e lo dedico a tutte le donne che stanno cercando ancora il proprio spazio, la propria indipendenza, il proprio valore. Ai ragazzi e alle ragazze che impareranno a difendere ciò che è giusto e a chiunque creda che il racconto dell’emancipazione sia un racconto che riguarda tutte e tutti noi“, ha concludo Paola Cortellesi.