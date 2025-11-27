Università di Messina, conferita la laurea honoris causa a Paola Cortellesi VIDEO

Il successo del film “C’è ancora domani” citato come esempio di come il linguaggio cinematografico possa incidere sulla consapevolezza giuridica e sociale

Un riconoscimento accademico alla cultura della memoria, una cerimonia ricca di significato. L’Università di Messina, nell’Aula Magna del Rettorato, ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza all’attrice e regista Paola Cortellesi.

Riconoscimento per l’impatto culturale e civile

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha voluto assegnare l’alta onorificenza a Paola Cortellesi riconoscendo l’enorme impatto civile e culturale del suo lavoro.

In particolare, il successo del film “C’è ancora domani” è stato citato come esempio di come il linguaggio cinematografico possa incidere profondamente sulla consapevolezza giuridica e sociale, contribuendo in modo significativo alla formazione della coscienza collettiva su temi della storia repubblicana e dell’emancipazione femminile.