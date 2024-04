Crocierismo, cosa può fare un turista a piedi a Messina VIDEO

Monte di Pietà e Chiesa dei Catalani aperti quando ci sono le navi. Caruso: "Stiamo lavorando per avere personale formato"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Circa 7.000 turisti in città nel giorno di apertura della stagione crocieristica 2024. Ma cosa può fare un turista in autonomia, o accompagnato da una guida, a piedi a Messina? Lo abbiamo chiesto all’assessore al Turismo Enzo Caruso.

L’amministrazione proverà a garantire l’apertura di luoghi attrattivi come il Monte di Pietà e la Chiesa dei Catalani nei giorni di maggiore flusso turistico. “Stiamo lavorando per avere personale che non solo apra questi siti ma sappia parlare l’inglese e fornire spiegazioni ai crocieristi”, spiega Caruso.

