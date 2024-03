Crocierismo, numeri in crescita a Messina. Come migliorare l’accoglienza VIDEO

Conoscenza delle lingue e apertura dei negozi negli orari delle navi. L’assessore Caruso lancia una sfida agli esercenti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il numero delle navi da crociera che attraccano a Messina è in aumento. Non siamo ancora entrati nel vivo della stagione e già centinaia di turisti passeggiano per le vie del centro una o due volte a settimana. Da metà aprile in poi le navi saranno in porto quasi ogni giorno e i turisti in transito diventeranno migliaia. Nel 2024, che si preannuncia un anno da record per la città dello Stretto, sono attese 239 navi e una presenza di 686mila passeggeri. Lo scorso anno Messina si è classificata settima in Italia per il traffico crocieristico.

Non tutte le attività sono aperte a pranzo o parlano le lingue

Ma come vengono accolti i viaggiatori in città? Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare per lasciare davvero un buon ricordo nel turista di passaggio, che sia straniero o italiano. Spiegare la colazione con la granita ad una persona che viene dall’altra parte del mondo non è cosa semplice. Per tutti noi è un prodotto di qualità ed è una bontà a cui è difficile rinunciare ma non bisogna darlo per scontato. Per qualcuno può essere semplicemente ghiaccio. C’è chi non la conosce nemmeno o semplicemente è abituato alla colazione salata e quindi saper vendere vendere la granita o qualsiasi altro prodotto tipico sta alla bravura del singolo esercente.

Due idee lanciate dall’assessore Caruso sui social

Ecco le idee lanciate dall’assessore al Turismo Enzo Caruso per fare un salto di qualità nell’accoglienza. Fra le sfide proposte agli imprenditori messinesi Caruso anticipa il progetto del marchio di qualità VisitMe.

