Messina, riparte il crocerismo. Fra le novità dell’anno bagni pubblici e Monte di Pietà VIDEO

I turisti fotografano le bellezze ma anche le erbacce fra gli scavi di Largo San Giacomo. Caruso: “C’è un progetto che valorizzerà i siti archeologici”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – In città si cominciano a vedere i primi croceristi dell’anno. La Sun Princess è la prima nave a fare scalo a Messina, ma la stagione entrerà nel vivo il mese prossimo. “Sarà l’anno dei grandi numeri, raccoglieremo i frutti della semina fatta l’anno scorso”, afferma l’assessore al Turismo Enzo Caruso. Per la nuova stagione alle porte ci saranno delle novità anche al Welcome Point di Largo Minutoli.

stagione crocristica 2

Ogni settimana, da aprile a novembre, migliaia di turisti stranieri e italiani visiteranno e fotograferanno le bellezze della città. Ma non solo, purtroppo ad accoglierli ad esempio a Largo San Giacomo non mancano le erbacce.

“La pulizia che si fa risulta effimera perché l’erba ovviamente ricresce. Ogni intervento va fatto di concerto con la Soprintendenza a tutela del bene archeologico”, spiega l’assessore. Ecco perché ogni anno all’inizio della stagione croceristica il sito archeologico si presenta in questo stato. Alcuni turisti giapponesi lo osservavano increduli e attraverso i loro selfie porteranno a casa questo triste ricordo.

Caruso è tornato anche a parlare del progetto, presentato dall’associazione ArcheoMe, per ridare decoro a questi scavi insieme a quello di Palazzo Zanca, l’Antiquarium e la Tomba a Camera di largo Avignone.

Il 2024 sarà l’anno degli sbarchi record ma anche delle prime visite al Monte di Pietà: l’amministrazione sta, infatti, lavorando ad un piano per renderlo fruibile ai visitatori, ma anche ai tanti messinesi che non lo conoscono. Inoltre si darà risposta alla richiesta dei viaggiatori e delle guide turistiche di mettere a disposizione di chi transita in città anche solo per poche ore dei bagni pubblici.