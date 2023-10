Crocierismo a Messina, confermato l'anno record: 7° posto in Italia. E nel 2024... - Tempostretto

Nel 2023 in città 212 navi e oltre mezzo milione di passeggeri. Le stime per il prossimo anno

Civitavecchia, Napoli, Genova, Palermo, Savoca, La Spezia e… Messina (appaiata a Livorno). La città dello Stretto conferma la previsioni e si avvia a chiudere il 2023 al 7° posto nella classifica nazionale del traffico crocieristico, con una stima di 550mila passeggeri movimentati. “Un aumento di circa il 42% rispetto al 2022 e superiore alla media nazionale. Performance eccezionali e dato record mai registrato finora nel nostro porto”, commenta l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Messina aveva chiuso il 2022 al 10° posto. L’incremento di passeggeri nel 2023 del 41,8% è superiore alla media nazionale del 38,9%, una dato che testimonia la crescita dell’intero sistema crocieristico italiano. Alla fine dell’anno saranno 212 le navi da crociera che saranno arrivate nel porto di Messina. Il primato spetta a Civitavecchia con 804 navi e quasi 3 milioni di passeggeri. Il “porto di Roma” non ha eguali in Italia. Al secondo posto troviamo infatti ex aequo quelli di Napoli e Genova con “appena” 1,5 milioni di passeggeri movimentati.

Le previsioni per il 2024

Per Messina il settimo posto è anche relativo alla classifica delle navi giunte in città, in cui supera Savona e La Spezia ma viene, a sua volta, scavalcata da Venezia, più indietro di una posizione, invece, nella graduatoria dei passeggeri. E se il 2023 che sta per concludersi è stato un anno da record, il 2024 si preannuncia ancora in forte crescita. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto stima infatti un segno positivo del 25%, con 239 navi in arrivo (rispetto alle 212 del 2023) e una presenza di 686mila passeggeri, quasi 140mila in più rispetto all’anno in corso.

Le altre città siciliane

Detto di Palermo (4° posto) e Messina (7°), nella classica del traffico crocieristico nei porti italiani figurano anche altre città siciliane. Nell’ordine, Catania al 14° posto (con 230mila passeggeri), Siracusa al 16° (135mila passeggeri) e Giardini Naxos al 25° (con 30mila passeggeri e 78 navi).





