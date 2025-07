Da New York a Messina per curarsi. “Il prof. Cardali mi ha ridato nuova vita” VIDEO

La storia del capitano Pasquale La Rocca, messinese che da anni vive negli Usa

Pasquale La Rocca, 60 anni, originario di Messina, ma da anni residente a New York – dove lavora come capitano di macchina per una nota compagnia di navigazione – ha scelto la Neurochirurgia dell’Ospedale Papardo per un delicato intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un meningioma al nervo ottico e alla carotide.

Lo scorso maggio, durante una missione all’estero, La Rocca ha accusato sintomi di diplopia, che hanno portato alla diagnosi della patologia. Nonostante la possibilità di curarsi negli Stati Uniti d’America, dove vive con la moglie Nina, dopo un’attenta valutazione ha deciso di fermarsi nella sua città natale per affidarsi al professor Massimo Cardali.

L’intervento, eseguito il 10 giugno, è riuscito perfettamente, permettendo a La Rocca di tornare alla vita normale. In una toccante video-intervista realizzata durante i giorni di degenza, Pasquale La Rocca ha raccontato la propria esperienza: ”Avevo la possibilità di farmi curare negli Stati Uniti d’America, ma ho scoperto che non serviva: c’era l’eccellenza nella mia città d’origine, ed erano il professor Cardali e il reparto di Neurochirurgia del Papardo”.

Anche la moglie Nina, inizialmente scettica, esprime gratitudine: “Il professor Cardali è stato eccezionale, è il mio eroe. Ha salvato la vita di mio marito con la sua straordinaria competenza e la sua dedizione. Le cure in Italia sono state fenomenali, e tutto lo staff è stato estremamente gentile”.

“Questa storia ci riempie di orgoglio e conferma l’altissimo livello della nostra Neurochirurgia”, commenta la direttrice generale del Papardo, Catena Di Blasi. “Il professor Cardali e la sua équipe rappresentano una delle eccellenze della nostra struttura, e casi come quello del signor La Rocca dimostrano che la qualità delle cure offerte dal nostro ospedale è riconosciuta anche a livello internazionale”.