Da Villa Dante al nuovo Parco Aldo Moro: a Natale tornano le “Ville incantate” VIDEO

Le luci si accenderanno nel weekend. Fino all'8 gennaio eventi e spettacoli per i bambini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La magia del Natale nelle ville cittadine. Luci, slitte, renne e allestimenti che trasformeranno le aree verdi in “Ville incantate”. Da Villa Dante al nuovo Parco Aldo Moro, le luci si accenderanno nel weekend del 14 e 15 dicembre. Nel periodo delle festività, inoltre, le ville saranno teatro di spettacolo ed eventi per i bambini. A Villa Dante, Mazzini, Sabin e Parco Aldo Moro fino all’8 dicembre gli operatori di Messina Social City accoglieranno le famiglie messinesi. Sono previsti pomeriggi e weekend di intrattenimento: tutti gli appuntamenti in programma verranno pubblicati sulle pagine social dell’azienda comunale. Vedi qui la galleria con gli allestimenti del Natale 2023. 👇🏻

Gli eventi dal 14 al 16 dicembre

“VIENI A PALAZZO” – 14 dicembre – ore 19.00 – 22.00

Palazzo ZANCA. 1924 – 2024.

Ore 19.00 – Inaugurazione del Mostra del Centenario

Visite guidate: Stanza del Sindaco, Sala Giunta, Salone delle Bandiere, Sala Consiglio.

Palazzo della Camera di Commercio

Visite guidate: Salone della Borsa recentemente restaurato, Sala Giunta, Sala Consulta, Stanze del Presidente e del Segretario Generale e alle Opere d’Arte in esse contenute;

Gran Ballo Ottocentesco, a cura della Società di Danza messinese, diretta da Fabio Mollica (ore 20.00, 20.45, 21.30).

Palazzo MARIANI (Piazza Antonello)

Visita al Chiostro

Interventi Musicali a cura del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli”

“CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1” – Inside Out. Un viaggio tra le emozioni – Stazione Centrale di Messina

Sabato 14 dicembre – ore 17.00 – 20.30

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi

Inaugurazione spazio dedicato alla Fantasia a cura della Messina Social City

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

Inaugurazione spazio espositivo a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane

Domenica 15 dicembre

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi.

ore 9.30 -13.00 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City;

ore 16.00 – 20.00 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City, ITS ALBATROS, NonsoloCibus e Associazione Cuochi;

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

ore 09.00 – 20.00 – Esposizione tematica a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane;

Lunedì 16 dicembre

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse