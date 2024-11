Parco Aldo Moro è di nuovo dei messinesi. Presto altri lavori VIDEO

Verranno realizzati bagni, chiosco e un'area per i cani. A Natale sarà illuminato con luci ed eventi per bambini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I cancelli si sono riaperti dopo 5 mesi: parco Aldo Moro è di nuovo dei messinesi (ecco le immagini dell’apertura bis). E’ stato riaperto al crepuscolo, con il suo panorama suggestivo e l’immensa distesa di verde illuminata dai lampioni dei vialetti. Tanti bambini con le loro famiglie hanno assistito allo spettacolo circense programmato da Messina Social City per la seconda inaugurazione del parco.

Basile: “Chiuso per incidente di percorso”

Questa volta sarà l’apertura definitiva? “Ritengo di sì, come lo è stata la prima volta”, dichiara il sindaco Federico Basile. “E’ stato chiuso per un incidente di percorso non derivante da un’amministrazione che ha fatto di tutto per ridare un pezzo di città alla città“.

Nuovi lavori nei primi mesi del 2025

C’è già una nuova progettazione che guarda al futuro. Infatti nei primi mesi del 2025 verranno banditi i lavori per realizzare i bagni nel gabbiotto in disuso all’ingresso del parco, poi un’area dedicata allo sgambamento dei cani e un chiosco.

Il Natale illuminerà il parco con luci ed eventi

Il parco sarà una delle attrazioni natalizie della città. Come le altre ville comunali verrà illuminato, addobbato con installazioni e sarà teatro di eventi per i bambini. Insomma sarà il primo Natale in cui i messinesi potranno godere di uno spazio nuovo, suggestivo, con un panorama unico sullo Stretto.