Dal 10 al 16 febbraio la raccolta del farmaco a Messina, “povertà pediatrica in aumento” VIDEO

Partono le giornate solidali promosse dal Centro Buon Pastore. Novemila farmaci lo scorso anno a chi ha bisogno. Appello a farmacie e cittadini

MESSINA – “Povertà pediatrica e in aumento del 30 per cento. Con la nostra iniziativa doniamo farmaci gratuitamente grazie a farmacie, volontari e cittadini”. Martedì 10 febbraio al via le Giornate di Raccolta del Farmaco a Messina. L’iniziativa solidale è stata presentata ieri al Centro Buon Pastore.



Il 55% dei novemila farmaci dispensati lo scorso anno a Messina, dal Centro Buon Pastore, sono andati a cittadini italiani, il 45% a cittadini stranieri. I numeri sono emersi stamane nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, previste dal 10 al 16 febbraio prossimi, promosse da Terra di Gesù Odv e dal Banco farmaceutico.

Questo progetto, è sostenuto da Federfarma, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici e da altre associazioni del territorio, come l’Ammi (Associazione Mogli Medici), il Cav (Centro di aiuto alla Vita “Vittoria Quarenghi”), Fidapa Capo Peloro, liceo Ignatianum e quest’anno, per la prima volta, anche da Alumnime (l’associazione di ex allieve e allievi dell’Università di Messina) che ha scelto di sostenere le iniziative di Terra di Gesù.

“La povertà sanitaria viene sottovalutata, colmiamo una lacuna”

“Aiuteremo la raccolta con due modalità – ha detto la vicepresidente di Alumnime Natalia La Rosa – la prima durante gli eventi che organizzeremo quest’anno e poi anche attraverso il nostro sito web su cui si potrà offrire il proprio contributo”.

“La povertà sanitaria viene spesso sottovalutata – ha detto il presidente di Terra di Gesù, Francesco Certo – ma colpisce molte famiglie, impedendo l’accesso ai farmaci essenziali e alle cure mediche necessarie. La raccolta, che il centro Buon Pastore organizza da anni – ha aggiunto – mira a colmare questa lacuna, offrendo un aiuto immediato e tangibile a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. I farmaci donati, servono in particolare sciroppi per la tosse, antipiretici, fermenti lattici, vengono accuratamente selezionati e distribuiti a chi ne ha più bisogno”.

Erano presenti alla conferenza stampa tra gli altri il presidente e il vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Giacomo Caudo e Salvatore Rotondo e il presidente di Federfarma, Giovanni Crimi. L’operazione, che vede coinvolte quasi cinquanta farmacie distribuite sul territorio e numerosi volontari, rappresenta un gesto concreto di supporto a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà nel garantire le cure di cui hanno bisogno.

Si parte martedì 10 febbraio e si continua per tutta la settimana. Terra di Gesù invita i cittadini a partecipare attivamente, contribuendo con donazioni e condividendo l’iniziativa, affinché nessuno debba rinunciare alle cure di cui ha bisogno per motivi economici. La solidarietà, come dimostrato dall’impegno di decine di farmacie e volontari, è il motore di un cambiamento positivo che può fare la differenza nella vita di molte persone.

Articoli correlati