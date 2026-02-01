 Neve sui Nebrodi, interventi sulle strade provinciali

Redazione

domenica 01 Febbraio 2026 - 13:53

La Città metropolitana di Messina impegnata nelle operazioni con spazzaneve e spargisale

Emergenza neve sui Nebrodi: mezzi della Città metropolitana di Messina in azione sulle strade provinciali. Gli interventi si sono concentrati in particolare sulla Strada provinciale 110 Montalbanese (tratto Montalbano– Polverello–Favoscuro), sulla SP 168 Caronia–Capizzi e sulla SP 166 Portella Bufali, nei territori comunali di Cesarò e San Teodoro. A comunicarlo la Città metropolitana, impegnata nelle aree montane dei Nebrodi, colpite da abbondanti nevicate. L’ente ha “attivato fin dalle prime ore un piano operativo straordinario per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza della circolazione lungo la rete viaria provinciale, impiegando personale e mezzi dell’autoparco. L’impiego coordinato di spazzaneve e spargisale ha consentito di mantenere transitabili le principali strade provinciali interessate dall’emergenza neve”.

“Le operazioni hanno riguardato lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio, effettuati attraverso un’azione coordinata di mezzi spazzaneve e spargisale. Gli interventi si sono concentrati in particolare sulla Strada Provinciale 110 Montalbanese (tratto Montalbano– Polverello–Favoscuro), sulla SP 168 Caronia–Capizzi e sulla SP 166 Portella Bufali, nei territori comunali di Cesarò e San Teodoro, arterie strategiche per i collegamenti delle comunità nebroidee, fondamentali per residenti e pendolari. Le squadre operative hanno lavorato senza sosta per l’intera giornata, monitorando costantemente i tratti più critici e assicurando condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione veicolare, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi causati dall’ondata di maltempo”, fa sapere l’ente.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato l’importanza della tempestività degli interventi: «Abbiamo attivato immediatamente il piano neve utilizzando risorse interne, uomini e mezzi dell’autoparco della Città Metropolitana, per assicurare la sicurezza della circolazione e limitare i disagi nei territori montani dei Nebrodi. La presenza diretta sul campo è fondamentale per dare risposte rapide alle comunità».
Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato come «l’intervento odierno sia il risultato di una programmazione puntuale e della professionalità del nostro personale.

La Città Metropolitana di Messina conferma di mantenere alta l’attenzione sulle zone interne, garantendo la piena operatività dei servizi a tutela della mobilità e della sicurezza nelle aree montane.

