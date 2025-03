Dal capolinea Zir al Cavallotti: viaggio sulla navetta che sostituisce il tram VIDEO

Ecco il percorso dei due bus elettrici attivi dalle 6 alle 20.30. Dalla Stazione all'Annunziata l'alternativa è lo shuttle

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Saranno due bus elettrici da 12 posti a sostituire il tram. Ma solo per il percorso che va dal capolinea Zir al parcheggio Cavallotti. Da piazza Stazione al terminal Annunziata l’alterativa principale resta lo shuttle. Abbiamo percorso il tragitto che i bus sostitutivi fanno da Gazzi al centro città. Ecco il percorso.

Ecco il percorso che fa il bus sostitutivo

Si parte dallo Zir, poi via La Farina, via Vittorio Veneto, Provinciale, villa Dante, via Catania, viale Europa, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, Stazione centrale e Cavallotti. E poi il ritorno dal parcheggio multipiano a via Cesare Battisti incrocio via Tommaso e poi direzione Zir con transito da via Cesare Battisti, via Santa Cecilia, viale San Martino, viale Europa, via Catania, Provinciale.

“Una navetta ogni 25 minuti da Zir a Cavallotti”

“Un percorso circolare con una navetta ogni 25 minuti”, spiega la presidente di Atm, Carla Grillo. “Coprirà il percorso più utilizzato dagli utenti da Gazzi al centro della città, per la zona nord ci sono gli shuttle e altre linee che arrivano fino all’Annunziata”. E conclude: “E’ una fase sperimentale quindi accoglieremo eventuali segnalazioni provenienti dagli utenti”.