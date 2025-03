Lavori tram, si inizia dal terminal Museo. Ad aprile il viale San Martino

Si lavorerà per zone. Prima il viale della Libertà e poi i cantieri più impattanti sull’isola pedonale e piazza Stazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un tram più moderno ed efficiente ma anche modifiche urbanistiche, soprattutto in viale San Martino e piazza della Repubblica. Stamani, dal terminal Museo, il via ai lavori di riqualificazione della linea tranviaria.

“Oggi – dice la presidente di Atm, Carla Grillo – iniziamo con la pulizia dei cavidotti per poi sfilare i cavi, in totale sono circa 50 chilometri, che saranno sostituiti su tutta la tratta. Quindi si faranno lavori idraulici in viale della Libertà per eliminare il problema dell’accumulo di acque in giornate di forti piogge. Da Giostra ad Annunziata verranno sostituiti totalmente i binari”.

Viale San Martino e piazza della Repubblica

Ad aprile, “già nella prima settimana – prosegue la presidente – inizieranno i lavori sul viale San Martino. Ci sarà una nuova pavimentazione per una vera e propria isola pedonale, nei prossimi giorni presenteremo rendering e progetti”.

Bisognerà attendere il 2026, invece, per i lavori a piazza della Repubblica, dove “sarà eliminato il giro interno alla fontana e si passerà direttamente da via La Farina e via I Settembre e viceversa, con un risparmio di circa tre minuti”.

Semafori intelligenti

Grazie all’installazione dei semafori intelligenti, invece, “a fine lavori il risparmio totale di tempo sarà di dieci minuti e l’intero percorso si potrà fare in 30 minuti invece che in 40 – conclude la presidente di Atm -. Gli scambi non saranno più manuali ma automatici e verranno cambiate anche le 34 fermate, 17 per direzione, con nuova info mobilità”.