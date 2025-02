Pista ciclopedonale “Laguna” di Capo Peloro: i lavori proseguono in via Circuito VIDEO

Dal lungolago di Ganzirri al lungomare di Torre Faro: un percorso di 4 km per passeggiare a piedi o in bici

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Arriva una nuova pista ciclopedonale in città. Si chiamerà “Laguna di Capo Peloro” e attraverserà i villaggi di Ganzirri e Torre Faro. I lavori sono partiti da via Cariddi nel mese di gennaio. Adesso il cantiere si è spostato sul lungomare di via Circuito. Il progetto prevede un percorso di 4 chilometri per passeggiare a piedi o andare in bicicletta osservando la riserva orientata, i laghi di Ganzirri e Torre Faro e lo Stretto di Messina. Cosa prevede il progetto che costerà un milione e 700 mila euro.

Parte della pista potrebbe essere spazzata via dal Ponte

Una parte della pista, però, potrebbe essere spazzata via dal progetto Ponte sullo Stretto. Così come le case che la circondano nel tratto che va da via Circuito a via Cariddi. I lavori, realizzati con fondi Pnrr, avranno una durata di 300 giorni e quindi dovrebbero concludersi a novembre del 2025.