Pista ciclabile Cairoli – Stazione – Passeggiata a mare, via ai lavori

Dal 10 al 18 marzo limitazioni viarie nel tratto compreso tra Stazione Centrale e Marittima

Non solo non vengono eliminate, come chiesto da alcuni cittadini, ma anzi vengono ampliate. La pista ciclabile realizzata da Villa Dante a piazza Cairoli e via Tommaso Cannizzaro proseguirà verso la Stazione Centrale e poi fino alla Passeggiata a mare.

La gara, da 729mila euro, è stata aggiudicata al Gruppo Venere srl di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), che si metterà all’opera a partire da lunedì 10 marzo. Fino a martedì 18 marzo, dalle 7.30 alle 17, in via La Farina, nel tratto compreso fra le Stazioni Centrale e Marittima, sono stati adottati provvedimenti viabili per “consentire l’esecuzione dei lavori di scarifica e ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, necessari per la realizzazione della suddetta pista ciclabile”.

Previsto il divieto di sosta per singoli tratti di intervento giornaliero, con restringimento della carreggiata stradale ma garantendo la circolazione con “eventuali coni in gomma per la separazione degli opposti sensi di marcia e con l’ausilio di movieri, garantendo, altresì, la continuità del transito veicolare in corrispondenza delle aree di intersezioni provvedendo ad eseguire gli interventi per singole fasi”.

L’obiettivo è quello di creare un percorso ciclabile unico da Villa Dante fino alla Passeggiata a mare, che a breve sarà prolungata con l’apertura dell’area della Fiera. L’intervento è finanziato da fondi Pnrr, da rendicontare entro il 2026.