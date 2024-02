Dalle barche di lusso alla sua cucina di Ganzirri: “Un sogno che si realizza a quasi 50 anni” VIDEO

In un "home restaurant" perfetti sconosciuti siedono allo stesso tavolo. La chef Antonella Adragna: "La mia idea di convivialità"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La salsedine che scorre nelle vene e il coraggio di reinventarsi alla soglia dei 50 anni. La chef Antonella Adragna dopo alcuni anni imbarcata sugli yacht a cucinare per facoltosi imprenditori ha deciso di lasciare tutto e tornare nella sua Messina. “Porto il mare nei miei piatti”, racconta.

Un’impresa che sa di famiglia

Con un pizzico di nostalgia ha cambiato vita, si è riavvicinata alla famiglia e l’ha coinvolta nella sua impresa familiare. E’ proprio fra le mura di casa sua, che adesso è diventata un “home restaurant”, che ci racconta un progetto che profuma di focolare. Insieme al marito Sebastiano Nicoletti e alle figlie Rita e Helena mette nei suoi piatti gli ingredienti del territorio e l’orgoglio di aver realizzato un sogno. “Mai smettere di crederci, mai chiudere i cassetti dei desideri”.

Sconosciuti allo stesso tavolo: “Questa è convivialità”

La formula “home restaurant” le consente di ospitare e riunire intorno allo stesso tavolo anche sconosciuti. “Qui siedono allo stesso tavolo generazioni diverse e gente che non si è mai vista prima, per me è questo il vero senso della convivialità e del focolare”.

La cena è accompagnata da un intrattenimento culturale, una sorta di cantastorie musicato. Un chitarra scandisce i versi delle poesie lette dall’artista Daniele Mircuda. Un’esperienza che porta l’ospite a viaggiare con la la mente e lasciare in tasca il cellulare.