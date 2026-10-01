Ersu Messina. Riapre la residenza “Dama Bianca” con 89 posti letto

Oggi l'inaugurazione dedicata all'accoglienza degli studenti universitari. Consegnate le chiavi a 20 studentesse

MESSINA – Una risposta concreta al caro affitti e un segnale forte a favore dell’inclusione e del diritto allo studio. Si è svolto oggi, giovedì 1 ottobre alle ore 9:00, l’Inauguration Day promosso da Ersu Messina, la giornata di benvenuto dedicata all’accoglienza degli studenti universitari. I posti sono 89 e sono state consegnate le chiavi a 20 studentesse.



Cornice dell’evento inaugurale è stata la storica residenza “Dama Bianca” (in via Dama Bianca), l’ex Casa della Studentessa restituita alla comunità accademica dopo accurati lavori di recupero curati dai privati di Ecoservice Srl, che hanno realizzato alloggi composti quasi interamente da camere singole. Al taglio del nastro hanno preso parte la rettrice dell’università di Messina, Giovanna Spatari, e il presidente dell’Ersu Messina, Alberto De Luca.

Una svolta per il diritto allo studio: posti letto più che raddoppiati

A tracciare il quadro dell’impegno dell’Ente è stato proprio il presidente di Ersu Messina, Alberto De Luca, che ha rimarcato la portata della svolta: «Oggi Messina mette a disposizione 13 nuovi spazi della città destinati a voi studenti. In una stagione in cui si lamenta la scarsa attenzione verso gli studenti sul fronte del caro affitti, Messina dà un segnale forte: i posti letto legati al diritto allo studio, destinati alle fasce più deboli, sono più che raddoppiati».

Sempre De Luca ha evidenziato con orgoglio un primato gestionale: «è la prima volta che gli studenti possono entrare negli alloggi già dal 1° ottobre, evitando i consueti disagi e le spese provvisorie di inizio anno accademico».

Nel suo intervento, la rettrice Giovanna Spatari ha definito la giornata «una grandissima festa», sottolineando che «da soli non si va da nessuna parte» rimarcando la piena sinergia con l’Ersu. Secondo la rettrice, Messina attrae studenti non solo grazie a un’offerta formativa moderna, allineata al mercato del lavoro e ricca di nuovi corsi in lingua inglese per favorire l’internazionalizzazione, ma soprattutto garantendo servizi all’altezza delle aspettative degli iscritti.

Obiettivo quota mille da superare per le residenze universitarie a Messina

Sul fronte dei servizi, l’Ente registra numeri record: i posti letto per il diritto allo studio sono più che raddoppiati e disponibili già dal 1° ottobre, con 750 alloggi attuali e l’obiettivo di superare quota 1.000 in quattro anni grazie alla Casa dello Studente e a nuovi bandi. Previsti inoltre oltre 500.000 pasti nelle mense e l’assegnazione di più di 10.000 borse di studio su 12.000 richieste, a sostegno del rilancio dell’Ateneo.

Le vere protagoniste della giornata sono state le studentesse: Hoda Eldessouki, 23 anni, di origini egiziane, al quarto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, e Mey Saidi, 21 anni, di origini tunisine, iscritta a Data Analysis. Entrambe hanno espresso grande entusiasmo e curiosità per l’avvio di questo nuovo percorso, sottolineando il valore fondamentale della borsa di studio e dell’alloggio, che consentono loro di proseguire gli studi senza gravare sulle famiglie, condividendo la quotidianità e gli spazi della residenza con i colleghi.

Tra l’emozione delle chiavi appena consegnate e le prime stanze che tornano a illuminarsi, la riapertura di “Dama Bianca” non rappresenta soltanto un traguardo logistico, ma il segno tangibile di una città universitaria che sceglie di investire sul futuro: un luogo in cui il diritto allo studio smette di essere uno slogan e diventa quotidianità, permettendo a centinaia di giovani di sentirsi davvero a casa.

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