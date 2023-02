De Luca: "110 milioni di euro per Messina e provincia con i nostri gruppi all'Ars" VIDEO - Tempostretto

Sud chiama Nord e Sicilia Vera: "I nostri risultati per il territorio con gli emendamenti alla finanziaria". Intervista video con il leader politico

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “I risultati dei gruppi Sud chiama Nord e Sicilia Vera all’Assemblea regionale sono notevoli. Abbiamo inciso sulla finanziaria. Abbiamo messo a disposizione di Messina e provincia oltre 110 milioni di euro. Abbiamo imposto al governo e al Parlamento regionale d’inserire una norma che prevede il finanziamento di tutte le norme precedenti che non avevano trovato attuazione sulla programmazione dei fondi extraregionali”. Il leader politico e deputato Cateno De Luca, in un’intervista video per Tempostretto, espone i risultati dell’attività parlamentare all’Ars, al termine della presentazione al Salone delle bandiere del Comune di Messina. In primo piano 24 punti programmatici. Con il leader politico, sono intervenuti i deputati regionali Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, con una breve introduzione del sindaco Federico Basile.

Sciotto, De Leo, Lo Giudice, De Luca,. Basile e Lombardo

Spiega De Luca: “Io nel 2018, in un articolo della finanziaria, l’articolo 99 della legge 8/ 2018 che io stesso avevo introdotto durante quella legislatura, avevo destinato 450 milioni di fondi Poc (Programma operativo complementare) per attività importanti. In particolare, 100 milioni di euro per Messina. Oggi i messinesi, un anno dopo le mie dimissioni da sindaco, hanno avuto un concreto riscontro della mia e della nostra attività”. Tra i punti di forza, secondo i deputati regionali di Sud chiama Nord e Sicilia Vera, negli emendamenti alla finanziaria, i 500mila euro per salvare le farmacie rurali, di cui va orgoglioso De Leo; il contributo per 14 Comuni colpiti dall’alluvione distribuito in parti uguali; il contributo annuale di quasi 5 milioni e mezzo di euro in più per il trasporto pubblico locale, “equiparando Messina alle altre città metropolitane e ponendo fine a un’ingiustizia, poi ci occuperemo degli arretrati”.,

Gli emendamenti alla finanziaria e il lavoro di mediazione con la maggioranza e i gruppi

E, ancora, il sostegno alla Valle del Mela, con la sua emergenza ambientale; i 10 milioni per la riqualificazione urbana dei Comuni; l’estensione oraria per i lavoratori Asu, puntando a continuare la battaglia per “riparare a un’ingiustizia nei loro confronti”; i 25 milioni per riqualificare la Sanderson e i 40 per il risanamento; i 50 per il progetto “Dopo di noi” e i 20 milioni per migliorare impianti sportivi e crearne di nuovi. Il tutto con un’azione “di confronto con la maggioranza e di sinergia con gli altri gruppi. Ma, al di là degli scontri muscolari con Falcone, devo dire che l’assessore ha saputo svolgere un ruolo egregio di mediazione, accogliendo diverse nostre proposte”, ha evidenziato De Luca.

