De Luca ai taorminesi: "Andate a confessarvi... Con me solo chi non ha scheletri negli armadi" PODCAST - Tempostretto

Escalation di accuse agli amministratori degli ultimi 30 anni. Il deputato regionale: "Nessuna risposta ai miei quesiti. Sulla scuola Vittorino Da Feltre, Bolognari scriva alla Corte dei Conti..."

L’intervento di Cateno De Luca dopo il comizio nella frazione taorminese di Trappitello

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Le accuse verso gli amministratori taorminesi si fanno sempre più roventi. Cateno De Luca continua ad infiammare il dibattito in vista delle elezioni dell’anno prossimo, che dovrebbero vederlo candidato a sindaco della Perla dello Jonio. La riserva, continua a ripetere, la scioglierà il prossimo 8 dicembre. Se entro quella data “non saranno arrivate le richieste di candidatura sulla nostra piattaforma – chiosa – ne prenderò atto, ma credo che oggi la città possa avere una concreta opportunità per mettere da parte le dinamiche che fino ad oggi hanno caratterizzato la vita politica ed iniziare un nuovo corso insieme basato sulla buona amministrazione e sul buon governo”. Non è dato sapere se al momento di candidature ne sono arrivate o meno.

“Taormina è allo sfascio”

I toni sono quelli ai quali De Luca ci ha ormai abituati in campagna elettorale. E nella capitale siciliana del turismo non vi è eccezione. “Taormina è allo sfascio”, sbotta nella diretta mattutina, una sorta di prosecuzione del comizio di sabato scorso in piazza nella popolosa frazione di Trappitello. Ribadisce che resterebbe sindaco “cinque anni e non un giorno di più, come a S. Teresa di Riva, giusto il tempo di rimettere la macchina amministrativa in moto”. Rivendica il lavoro svolto a Fiumedinisi, S. Teresa e Messina: “Se il problema nel merito non c’è – sottolinea – qual è il motivo di non schierarsi con me? Ovviamente senza condizioni. Non mi si può dire questo armadio lo apri, quest’altro no… ? Non voglio nessuno dietro la mia porta per un sostegno a condizione. Chi non ha scheletri nell’armadio può collaborare per il progetto I Taorminesi per De Luca”. Sostiene che la sua “non è una azione politica ma di salvataggio. Un’azione d’amore per Taormina”. A politici e attuali amministratori De Luca dice: “Andate a confessarvi, fate un esame di coscienza. Basta con queste sedute spiritiche contro lo straniero”.

Nuovi quesiti agli amministratori

Intanto il leader di Sicilia Vera-Sud chiama nord continua a formulare quesiti agli amministratori: i primi dieci li snocciolò quindici giorni addietro in piazza IX Aprile a Taormina. Sabato scorso ne ha aggiunti altri 5 al comizio di Trappitello: lo sviluppo della frazione e la mancata programmazione di un piano di zona o particolareggiato; l’incompiuta del campo da golf; gli allagamenti e l’urbanizzazione in aree come c. da arancio; la viabilità con la mancata realizzazione della strada di svincolo della ss185; la scuola S. Filomena con un piano chiuso da 2 anni.

Il “caso” della scuola Vittorini Da Feltre

“Mi rammarica molto – afferma De Luca – che piuttosto che impegnarsi a fornire risposte o comprendere che è giunto il momento di affrontare seriamente determinate questioni per Taormina, la politica locale si stai concentrando solo sulla strategia da attuare per contrastare l’avanzata di Cateno De Luca. Sfugge – aggiunge – che non sono io il nemico da combattere in questa città. I nemici di Taormina sono da individuare in tutti coloro che negli ultimi trent’anni si sono susseguiti alla guida del comune determinandone il fallimento economico che oggi è ormai un dato di fatto di una gravità inaudita. Oggi Taormina è un ente ufficialmente deficitario. Ancora però invece di concentrarsi sui problemi che devono essere affrontati e risolti si gioca alle grandi manovre politiche”. De Luca è tornato, da deputato, alla questione legata alla chiusura, ormai da anni, della scuola Vittorino da Feltre. Pochi giorni dopo il comizio a Taormina, infatti, il sindaco Mario Bolognari ha inviato una lettera alla deputazione messinese per investirla della questione chiedendo “un supporto politico per giungere a una soluzione positiva”. “Appare quanto mai sospetta la tempistica con la quale Bolognari decide di scrivere ai deputati – replica De Luca -. Il primo cittadino di Taormina ha scritto alla deputazione in assenza dell’assessore regionale competente affinché possa essere esercitata la necessaria azione di supporto a questa Amministrazione. Io – prosegue De Luca – invito il sindaco di Taormina Mario Bolognari a presentare la missiva alla Corte dei conti affinché possano essere individuate le responsabilità di una vicenda tutta da chiarire. Il prossimo incontro con i taorminesi è fissato tra due settimane.