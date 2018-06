De Luca: «Annuncio vuoto di Accorinti su situazione cassa. Capiremo dopo la ricognizione»

“Avere milioni in cassa e non quantificare i debiti o le obbligazioni non soddisfatte significa fare un annuncio vuoto”, così il sindaco Cateno De Luca risponde all’equivoco che si è creato in merito all'attivo lasciato nelle casse comunali dopo le dichiarazioni del suo predecessore, Renato Accorinti, e del segretario generale Antonio Le Donne.

La situazione della cassa di Palazzo Zanca , stabilendo se c'è segno più o segno meno, potrà assere veritiera solo dopo aver fatto la differenza tra pagamenti e giacenza. GUARDA L'INTERVISTA VIDEO