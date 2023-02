De Luca punta su Taormina e Strasburgo ma "ora sostengo Basile nell'operazione bilancio" VIDEO - Tempostretto

La candidatura a sindaco di Taormina e, con Danilo Lo Giudice, quella alle elezioni europee nel suo futuro politico

“Prima Taormina e poi Strasburgo e Bruxelles. Mi candido a sindaco della città conosciuta nel mondo più della Sicilia e l’altro grande obiettivo è la candidatura alle elezioni europee 2024. I nostri deputati regionali stanno imparando in fretta i meccanismi e presto diventeranno autonomi, dato che io e Danilo Lo Giudice saremo al Parlamento europeo. Nel frattempo, rimango a Palazzo Zanca, come presidente del Consiglio comunale, perché il sindaco mi ha chiesto di sostenerlo e di supportare l’aula per la sessione del bilancio”. Cateno De Luca parla del presente e del futuro della sua azione politica, mentre il 3 e 4 marzo è in programma l’assemblea costituente del movimento Sud chiama Nord.

Anche se il nuovo regolamento comunale, suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, è stato approvato, il deputato regionale e leader politico non si dimette per la richiesta di Basile “di guidare la fase di transizione soprattutto perché questo bilancio, che si sta per portare in aula, rappresenta il coronamento del percorso avviato nel 2018 sia in relazione ai rapporti con le partecipate, sia al bilancio dell’ente. Stiamo arrivando finalmente a lavorare al bilancio che vorrei. Questa è l’occasione giusta. Al di là dei miei impegni, di fronte a una richiesta esplicita del sindaco, ho ovviamente deciso di rinviare di un mese le dimissioni. Seguirò questo passaggio e poi… toglierò il disturbo. Il Piano di riequilibrio? Qualcuno ha fatto la danza della iellla ma è stato fatto un lavoro straordinario e la risposta alla Corte dei Conti andrà bene”.

Ma, dal punto di vista politico, la scelta di rimanere in Consiglio è dettata dalla necessità di evitare fibrillazioni nella maggioranza e rafforzare il sindaco? “Non c’è nessun collegamento – sostiene De Luca, rispondendo alla domanda di Tempostretto – perché gli assestamenti in campagna elettorale sono una cosa normale. Il tutto anche in relazione al consenso bulgaro che hanno riscosso il sindaco Basile e la nostra compagine. La scelta è solo collegata alla questione del bilancio. Sono convinto che, riguardo al passaggio di consegne per il ruolo di presidente del Consiglio, prevarrà il buon senso”.

Articoli correlati