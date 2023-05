Doddis Design ha aperto un nuovo spazio dedicato all'arredamento VIDEO - Tempostretto

Redazionale - Avanguardia, modernità e scelte di lusso sostenibili da scoprire nella sede di viale Principe Umberto 73

Redazionale – Doddis Door & Design ha inaugurato con un evento tenutosi nella sua sede di viale Principe Umberto 73 (accanto alla clinica San Camillo) un nuovo spazio dedicato all’arredamento.

In particolare è stata presentata la proposta Sorvolo Fimar, ovvero il letto sospeso con contenitore che a Messina è possibile trovare da Doddis Door & Design.

Ma non è stata solo questa l’unica novità dell’atteso Opening.

In primo piano sono state le cucine, le zone giorno, complete anche di accessori, tutti selezionati fra i più qualificati brand del settore.

Le porte per tradizione punto di forza di Doddis Door & Design sono state proposte in tante versioni, anche quelle scorrevoli ed in vetro come quelle di ADL del gruppo Boffi De Paola “stile industrial” per non perdere neanche un minuto di luce all’interno della casa e collegarle – non solo idealmente – agli altri ambienti dell’appartamento.

Avanguardia, modernità e scelte di lusso sostenibili che vi invitiamo a scoprire in questo video.