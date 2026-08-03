Droga, armi, proiettili e maltrattamenti: weekend di arresti e sequestri a Messina VIDEO

Scoperte pistole, munizioni e stupefacenti in alcuni contenitori in un terreno demaniale. Tra gli arrestati anche un 27enne per maltrattamenti

MESSINA – Weekend di controlli sul territorio intenso per i carabinieri delle compagnie di Messina centro e Messina sud, oltre che per quelli del Nucleo Radiomobile del capoluogo. Nell’ambito dei consueti controlli in città per reprimere le condotte illegali e per fare rispettare il codice della strada, infatti, i militari sono arrivati al sequestro di diverse sostanze stupefacenti e all’arresto di due uomini.

Si tratta di operazioni separate. Nella prima i carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno rinvenuto in contrada “Fontanelle”, in un terreno demaniale, 800 grammi di marijuana, oltre 2 chili di hashish e circa 28 grammi di cocaina. Le droghe erano occultate in contenitori insieme a 3 pistole con matricola abrasa e quasi 300 cartucce di vari calibri, oltre a un kit per la pulizia delle armi.

I carabinieri di Messina centro, invece, hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sotanze stupefacenti” un 36enne. In casa sua sono stati trovati 15 chilogrammi di marijuana e 8 di hashish. C’erano anche materiale per il taglio delle sostanze, circa 1.200 euro in contanti e un’arma clandestina ricavata dalla modifica di una pistola a salve, con 50 proiettili.

Un 27enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti per una lite tra l’uomo e la convivente. Secondo quanto accertato, la donna è stata aggredita e picchiata. L’uomo le ha anche distrutto il cellulare e messo a soqquadro l’abitazione.