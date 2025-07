Duomo, musei e Capo Peloro: ecco come visitare Messina tramite i tour virtuali VIDEO

Asimov, un progetto realizzato dall'associazione messinese Bios per "andare in Sicilia in modalità virtuale"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La realtà virtuale come strumento divulgativo. L’obiettivo del progetto A.s.imo.v. è far conoscere i luoghi più belli della Sicilia e poterli visitare virtualmente da qualsiasi parte del mondo. L’associazione Bios di Messina ha realizzato dei video che consentono agli utenti di immergersi nel luogo scelto. Grazie alle immagini della telecamera che registra a 360° si ha proprio la sensazione di entrare dentro una chiesa, un museo o un castello. In questo modo ci si può immergere nelle bellezze di Messina e della Sicilia anche da lontano.

Ecco i luoghi da visitare virtualmente a Messina

Sul sito www.vista360.cloud/asimov, nella sezione Virtual Tours, si ha la possibilità di visitare gratuitamente diversi luoghi di Messina, tra cui il Duomo, l’Orto botanico, la Chiesa del Catalani, il Museo del ‘900 e Capo Peloro. Ma anche il Museo dell’Emigrazione di Salina, l’isola di Capo Passero, Palazzo Biscari e Castello Ursino a Catania.

Le tre punte della Sicilia nei virtual tours

“L’acronimo A.s.i.mo.v. sta per andare in Sicilia in modalità virtuale ed è proprio quello che si riesce a fare tramite i nostri virtual tours”, spiega Roberto Lembo dell’associazione Bios. “Ci siamo ispirati ad un grande scrittore del ‘900 che immaginava nelle sue opere dei luoghi che ancora non esistevano”, ha aggiunto Lembo. “Siamo partiti dalle 3 punte della Sicilia: Capo Peloro, Capo Lilibeo e Capo Passero”, spiega Dario La Rosa, dell’associazione Bios.