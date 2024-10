Asimov e Spr, modalità virtuale e spazio pubblico alla base dei due progetti

Finanziati dalla Regione siciliana, sono stati presentati a Palazzo Zanca

MESSINA – Si chiamano Asimov – Andare in Sicilia in modalità virtuale e Spr – Spazio pubblico resiliente. Sono i due progetti presentati a Palazzo Zanca e finanziati dalla Regione siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei ministri e di cui Tempostretto si è già occupato a inizio anno.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso e i presidenti delle associazioni capofila, Carmelo Lembo per Bios e Christian Mangano per Puli-Amo Messina.

Cannata: “Portare avanti le politiche dei giovani”

Cannata ha spiegato: “Questi progetti rappresentano un’ulteriore opportunità per i nostri giovani. Siamo orgogliosi di aver sostenuto la realizzazione dei due progetti risultati gli unici meritevoli di finanziamento tra i tanti presentati nell’Area della città Metropolitana di Messina. Le due progettualità rientrano in quella che è la strategia dell’Amministrazione comunale di Messina ovvero portare avanti politiche giovanili innovative a base territoriale con il coinvolgimento anche della Consulta Giovanile comunale. Questo è un importante esempio di come attraverso la co-progettazione tra enti pubblici e privati si possano raggiungere risultati concreti per l’intera comunità in particolare per la popolazione giovanile che diventa protagonista del nuovo presente”.

Caruso: “I giovani sono custodi del futuro”

L’assessore Caruso ha sottolineato l’importanza del progetto ASIMOV: “Siamo orgogliosi di supportare iniziative come questa, che coniugano la promozione del nostro patrimonio culturale con l’innovazione tecnologica. I giovani sono i custodi del nostro passato e i costruttori del nostro futuro, e ASIMOV rappresenta un ponte ideale tra questi due mondi”.

Il presidente di BIOS, Carmelo Lembo, ha illustrato con passione le attività di ASIMOV: “Il nostro progetto è un viaggio virtuale alla scoperta della Sicilia, un’esperienza coinvolgente che permetterà ai giovani di conoscere e apprezzare la storia, la cultura e la natura della nostra terra. Vogliamo che i giovani siano protagonisti attivi di questo percorso, che li porterà a sviluppare competenze e a costruire il proprio futuro”.

Christian Mangano, presidente di Puli-AMO Messina, ha evidenziato l’aspetto sociale e ambientale di SPR: “Con questo progetto vogliamo rendere i giovani protagonisti della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Attraverso attività di cittadinanza attiva, i ragazzi avranno l’opportunità di prendersi cura degli spazi pubblici, di promuovere la raccolta differenziata e di contribuire a rendere Messina una città più pulita, verde e vivibile”.