Emergenza freddo, ecco il piano per i senzatetto di Messina VIDEO - Tempostretto

Fra' Giuseppe Maggiore: “La presenza in stazione è andata a scemare negli ultimi anni”

di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono 38 i senza fissa dimora nel territorio messinese. In diminuzione i numeri in stazione grazie al costante lavoro degli operatori comunali dell’Unità di Strada, della Polfer e delle associazioni di volontariato occupate su questo fronte. A questi senzatetto, uomini e donne che hanno scelto o si sono ritrovati a vivere in strada, l’amministrazione comunale ha pensato presentando il Piano Emergenza Freddo 2022-2023. Ecco le parole dell’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e del cappellano della Stazione Centrale di Messina Fra’ Giuseppe Maggiore.

Il Piano Emergenza Freddo 2022-2023

L’elaborazione del piano è il risultato di un’intesa inter-assessoriale ed inter-dipartimentale e del lavoro dei componenti il tavolo tematico permanente “Inclusione attiva, povertà e grave emarginazione adulta”. L’amministrazione ha puntato sulla “buona pratica del lavoro integrato per portare a successo le azioni di sostegno alla popolazione più vulnerabile”. Alla conferenza stampa è intervenuto il sindaco Federico Basile, insieme agli assessori alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. Con loro la presidente dell’azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini. All’incontro hanno preso parte, inoltre, i rappresentanti delle Istituzioni e del terzo settore coinvolti nell’applicazione degli interventi in supporto alle persone senza fissa dimora, i più esposti agli effetti delle condizioni meteo avverse e dell’abbassamento delle temperature.

Asquini: “Messina social city insieme alle associazioni di volontariato sarà in prima linea”

La presidente Asquini, dopo avere presentato i dettagli tecnici della nuova struttura, ha dichiarato che “anche nell’ambito dell’emergenza freddo l’azienda Messina social city, insieme alle associazioni di volontariato, al terzo settore e ai Servizi sociali, sarà in prima linea adoperandosi per le necessità nel contesto delle vulnerabilità”. L’assessore Minutoli ha concluso che “la Protezione civile, in tutte le sue componenti, sarà in prima linea per mettere in pratica le procedure previste dal suo Piano, integrate dall’evento critico ‘Emergenza Freddo’, attraverso attività coordinate a fianco dell’amministrazione comunale, nell’azione di soccorso e monitoraggio dei senza fissa dimora, fino al superamento della fase critica, attivando le risorse professionali e strutturali sia comunali che delle associazioni di volontariato, vero valore aggiunto nell’emergenza, così come nell’ordinario, per monitorare costantemente i soggetti a rischio e intervenire in tempi rapidi in loro soccorso”. Il Piano emergenza freddo è attivo dal 15 dicembre al 15 marzo e scatta in presenza di bollettini di allerta meteo codificate in arancione o rossa, sotto la direzione del Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco.

Il protocollo firmato

A conclusione della conferenza stampa si è proceduto alla sottoscrizione del protocollo tra l’amministrazione comunale (dipartimenti Servizi alla persona e alle Imprese, Protezione civile e difesa del suolo, comando del corpo di Polizia Municipale ed azienda speciale Messina social city) e le associazioni di volontariato operative nell’area della grave emarginazione adulta (Noe, Nucleo operativo emergenza – Croce rossa italiana – Terra di Gesù onlus – Ordine dei cavalieri di Malta – Caritas diocesana arcidiocesi di Messina – Coop. Sociale S. Maria della strada – Comunità Sant’Egidio – associazione di solidarietà rogazionisti Cristo Re Onlus – Associazione di volontariato S. Antonio e S. Annibale dei Rogazionisti Onlus – Ordine Frati minori Messina Lourdes – Ofs Francescani nel mondo – associazione Cri.Vop – cooperativa sociale “Medihospes” – Cesv Messina – associazione “Quelli del lunedì – Madre Teresa di Calcutta” – Hopeforyou Messina – Gli ultimi saranno i primi – Suore francescane dei poveri – Gli invisibili onlus – Guardian angel).